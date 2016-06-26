Порошенко привітав кримських татар з Днем прапора

12:56, 26 червня 2016
Суспільство
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Символом прапора кримських татар є знак тамга золотистого кольору на блакитному тлі.

Фото УНИАН

Президент України Петро Порошенко привітав кримських татар з Днем прапора.

«Вітаємо кримськотатарський народ з Днем прапора!», - написав Порошенко у Twitter.

Як повідомляв УНІАН, Меджліс кримськотатарського народу в рамках святкування Дня кримськотатарського національного прапора сьогодні в Києві та інших містах проведе ряд заходів. 

Зокрема, у столиці відбудеться дитячий конкурс з малювання на папері "Прапор - символ існування, честі і гідності нації", хода Крещатиком з кримськотатарським національним прапором, автопробіг та концерт «Під кримським небом!».

Символом прапора кримських татар є знак тамга золотистого кольору на блакитному тлі. 

День кримськотатарського прапора почали відзначати з 2009 року.

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