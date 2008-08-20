Танки вийшли на Хрещатик (фото)

08:59, 20 серпня 2008
Суспільство
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Кияни вийшли фотографувати

Учора увечері на Хрещатику почалися репетиції військового параду, присвяченого 17-річчю незалежності України, пише "Коммерсантъ-Україна". Вулиці, прилеглі до Майдану Незалежності, Бессарабської площі і площі Льва Толстого були перекриті майже за годину до початку заходу – проїжджа частина була зайнята військовою технікою і колонами військовослужбовців, які прямували до місць збору. Припарковані на центральних вулицях автомобілі насилу виїжджали з тротуарів, а на прилеглих магістралях утворилися пробки. Перехожі розглядали бойові машини і ракетні установки, фотографуючись на їх фоні і розмовляючи з екіпажами бронетехніки.

Гусениці важких машин були оснащені гумовими прокладками, які захищали асфальтове покриття від пошкоджень. З обидвох боків Хрещатика збиралися глядачі, кількість яких збільшувалася у міру наближення до Майдану. Там, біля підніжжя монумента Незалежності, були складені металеві конструкції, з яких 24 серпня на цьому ж місці буде споруджена трибуна. Батальйони, що представляють всі види збройних сил України, – сухопутні війська, повітряні сили і військово-морський флот, - стояли у очікуванні на проїжджій частині. "Так, краще на парад дивитися, ніж у ньому брати участь", - співчували їм перехожі.

Репетиція параду почалася рівно о 20.00 з церемонії підняття державного прапора і виконання гімну України. Услід за цим на Майдан виїхали два автомобілі – з командувачем сухопутними військами генерал-лейтенантом Іваном Свидою і дублером міністра оборони Юрія Єханурова. За традицією парад відкрила рота барабанщиків військового ліцею ім. Богуна. За ними пройшли колони військовослужбовців, що представляли види збройних сил.

 

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