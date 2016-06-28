Завтра у Дніпрі деякі тролейбуси змінять маршрут
17:34, 28 червня 2016Суспільство
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Через ремонт на тяговій підстанції №1729 червня два тролейбуси скоротять маршрути.
Деякі тролейбуси в Дніпрі змінять маршрут / УНІАН
Тролейбуси № 10 і №12 скоротять свої маршрути в середу 29 червня з 10:00 до 15:00. Про це повідомили в КП "Дніпропетровський електротранспорт", передає 056.ua.
Зокрема, тролейбус №10 їздитиме від лікарні ім. Мечникова до вул. Космічної, а тролейбус №12 від вул. Глінки до вул. Космічної.
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