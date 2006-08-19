Бензин подешевшає?

“Ніякі силові і адміністративні методи не запроваджуються, оскільки зворотна сторона використання таких методів - відсутність палива на заправках", - заявив в ефірі каналу "1+1" міністр палива і енергетики Юрій Бойко. На його думку, стабілізації цін на бензин передує чіткий розрахунок і вміння домовлятися. “В основі будь-якого протоколу щодо утримування ціни на АЗС лежить просто економічний розрахунок, який потім узгоджується зі всіма власниками нафтопереробних активів і роздрібної мережі ринку", - сказав міністр.

Ю.Бойко упевнений, що стабілізація цін на нафтопродукти також залежить і від державного управління. “Завдання держави - видалити спекулятивну складову з цих операцій і забезпечити об`єктивність на ринку. Потрібно дати можливість працювати і заробляти чесно", - відзначив він. Після чого допустив можливість зниження ціни на нафтопродукти. "Ціна на нафтопродукти залежить від багатьох чинників, в першу чергу - від світової ціни на нафту. Сьогоднішня тенденція свідчить про падіння світової ціни на нафту. Це говорить про те, що ми можемо чекати навіть певного зниження граничних цін, які були прийняті і узгоджені з учасниками нафторинку минулого тижня", - вважає голова Мінпаливенерго.

РБК