Продовольча програма ООН продовжить надавати допомогу на Донбасі до кінця року

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Програми розвитку ООН в Україні.

«Всесвітня продовольча програма Організації Об'єднаних Націй (ВПП) заявила сьогодні, що продовжить надзвичайну операцію на сході України з метою надання продовольчої допомоги більш ніж 280 тис. людей, постраждалим в результаті конфлікту в регіоні, до кінця 2016 року», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "недавнє загострення бойових дій в східній частині України призвело до зростання кількості внутрішньо переміщених осіб, пошкодження інфраструктури, а також підвищення рівня бідності і уразливості населення". "З кожного боку конфлікт має серйозні економічні та соціальні наслідки, а також вплив на доступність засобів існування і доходів окремих осіб і громад", - йдеться у повідомленні.

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"Конфлікт вплинув на десятки тисяч людей, які більше не мають можливості забезпечити свої базові продовольчі потреби. Більшість з них вже витратили всі свої заощадження або втратили роботу", - зазначила голова представництва ВПП в Україні Дорте Еллехаммер і додала, що вони або стали заручниками конфлікту, або покинули свої домівки, думаючи, що повернуться через кілька місяців, але і досі живуть у скрутних умовах.

Як зазначається в повідомленні, ВПП надає продовольчу допомогу найбільш уразливому населенню в Донецькій і Луганській областях, які постраждали від конфлікту, здебільшого на території, не підконтрольній державі, а також уздовж "лінії розмежування". Пріоритет надається людям, які потребують продовольчої допомоги найбільше, а саме - внутрішньо переміщеним особам (ВПО), особам, які повертаються на місця постійного проживання, та мешканцям населених пунктів, постраждалих від конфлікту, а також домогосподарствам, очолюваним жінками.

"ВПП буде також продовжувати надавати допомогу людям у формі готівкових переказів або ваучерів, у відносно безпечних регіонах, контрольованих урядом, які приймають велику кількість внутрішньо переміщених осіб, де є задовільний доступ до продовольства і ринки функціонують добре", - зазначили у прес-службі ПРООН і додали, що ВПП також надає допомогу людям, які знаходяться в лікарнях або громадських установах, що приймають внутрішньо переміщених осіб та перебувають у скрутному фінансовому становищі.

За даними Програми розвитку ООН, "щоб продовжувати надавати щомісячну допомогу та підтримати 280 тис. осіб до кінця року, ВПП терміново потребує 29,4 млн доларів». «Крім того, у другій половині року ВПП планує провести переоцінку продовольчих потреб в країні для того, щоб визначити необхідність продовження надзвичайної операції в наступному році", - зазначається у повідомленні.

Згідно з інформацією, з початку своєї діяльності в Україні з листопада 2014 року, ВПП надала допомогу 650 тис. особам у формі продовольчих наборів, готівкових переказів або ваучерів. ВПП є найбільшою в світі гуманітарною організацією, що бореться з голодом в усьому світі, забезпечуючи продовольчою допомогою в надзвичайних ситуаціях, і працює з громадами, щоб поліпшити якість харчування. Щороку ВПП надає допомогу близько 80 млн осіб у 80 країнах по всьому світу.