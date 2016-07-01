Луценко представив нового прокурора Миколаївщини

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Луценка Лариса Сарган.

"В кожній області, призначаючи обласного прокурора, я звертаюся до громадськості. Моя позиція дуже проста – я готовий співпрацювати з громадськістю для очищення прокуратури. Але ніхто – ні громадськість, ні мільйонери, ні депутати – не будуть диктувати, хто буде прокурором. Вони можуть вимагати: хто не має бути прокурором. Я це буду чути", - процитувала вона генпрокурора.

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Нагадаємо, 29 червня, прокурором Миколаївської області В’ячеславом Кривов’язом була подана заява на звільнення з органів прокуратури. Луценко заяву Кривов’яза задовольнив.

У 2000-2001 роках Дунас працював у прокуратурі Львівської області, в 2001-2004 був прокурором Жовківського району Львівщини, у 2004-2014 - начальник управління захисту прав і свобод громадян та інтересів держави в облпрокуратурі, у 2014 році також недовго був заступником прокурора Львівщини. З серпня 2014 року він став заступником начальника Головного управління представництва та організації участі у кримінальному провадженні в суді Генпрокуратури, а в 2015 року - начальником цього управління.