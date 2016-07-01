Німеччина виділила 14 мільйонів доларів школам Дніпропетровської області

У Дніпрі підписали меморандум про співпрацю з ЮНІСЕФ, повідомляє Інформатор.

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Даний меморандум передбачає фінансування проекту по створенню якісно нової інфраструктури для навчальних закладів. Крім того, в рамках проекту передбачається значно поліпшити умови навчання для дітей.