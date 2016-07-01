Луценко призначив прокурора Херсонської області

Як передає кореспондент УНІАН, під час представлення Луценко зазначив, що новопризначений прокурор вже у понеділок, 4 липня, проведе прийом.

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Тригубенко до цього призначення з 2014 року обіймав посаду першого заступника начальника управління з питань захисту прав громадян та інтересів України на території тимчасово окупованого півострова Крим - начальника відділу нагляду за дотриманням закону при здійсненні протидії злочинності і корупції Генпрокуратури.

Ще раніше Тригубенко працював на посаді начальника відділу забезпечення вимог законодавства Міністерства закордонних справ.

Він є братом народного депутата України від «Блоку Петра Порошенка» Сергія Тригубенка.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня генпрокурор призначив тодішнього прокурора Херсонської області Сергія Ромася першим заступником прокурора Хмельницької області. Ромась очолював прокуратуру Херсонської області з 24 червня 2015 року.