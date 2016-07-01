Порошенко помилував 14 осіб

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, для задоволення клопотань про помилування 89 осіб не було достатніх підстав. Це клопотання щодо ув’язнених, які неодноразово були засуджені, або скоїли тяжкі чи особливо тяжкі умисні злочини, або такі, що хоча і скоїли нетяжкий злочин, але фактично відбули дуже незначний термін покарання.

Серед помилуваних — шість осіб віком понад 65 років. Всі помилувані, крім однієї людини, мають одну судимість. Вісім з них відбували покарання у вигляді позбавлення волі на термін сім та більше років. Всі помилувані є громадянами України.

Після останнього засідання Комісії у питаннях помилування при Президентові України, що відбулося у грудні 2015 року, Департаментом з питань помилування було отримано 669 звернень про помилування 608 засуджених. За цей період були розглянуті клопотання про помилування 277 осіб, з них у 2016 році шістьома указами Глави держави помилувано 41 особу, підкреслюється в повідомленні.