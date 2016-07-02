У понеділок Луценко зустрінеться з "айдарівцем" Лихолітом, після чого йому можуть змінити запобіжний захід - ГПУ
У понеділок, 4 липня, генеральний прокурор України Юрій Луценко зустрінеться з колишнім начальником штабу батальйону «Айдар» Валентином Лихолитом (з позивним «Батя»), після чого йому можуть змінити запобіжний захід.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі каналу "112" сказав інспектор внутрішньої безпеки ГПУ Петро Шкутяк.
Він зазначив, що сам є ветераном «Айдару».
«Юрій Луценко подзвонив мені, враховуючи цю ситуацію і те, що він був у відрядженні ці дні, попросив прийти», - сказав Шкутяк.
За його словами, Лихоліта він знає особисто, і той певний час був його командиром.
Представник ГПУ повідомив, що Луценко "до понеділка вивчить матеріали справи".
«У понеділок він готовий і в тому числі, щоб я був, зустрітися з «Батею», отримати від «Баті» слово офіцера, що він буде ходити на суд. І також на Апеляційний суд у понеділок. Враховуючи ці обставини, прокуратура змінить запобіжний захід, щоб не було утримання під вартою», - запевнив Шкутяк.
Як повідомляв УНІАН, активісти і народні депутати заблокували Печерський районний суд Києва на знак протесту проти арешту на 2 місяці Лихоліта.
Вони всю ніч провели в приміщенні суду, не дозволяючи вивезти заарештованого «айдарівця».
За словами народного депутата від «Самопомочі» Єгора Соболєва, вимога протестувальників - військова прокуратура має попросити суд змінити міру запобіжного заходу для Лихоліта і випустити його з-під арешту.
Ввечері в п'ятницю Печерський суд Києва на два місяці заарештував «айдарівця» Лихоліта. Його підозрюють в організації банди та розбійних нападах.
Після цього в будівлі суду сталася сутичка