У понеділок Луценко зустрінеться з "айдарівцем" Лихолітом, після чого йому можуть змінити запобіжний захід - ГПУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі каналу "112" сказав інспектор внутрішньої безпеки ГПУ Петро Шкутяк.

Він зазначив, що сам є ветераном «Айдару».

«Юрій Луценко подзвонив мені, враховуючи цю ситуацію і те, що він був у відрядженні ці дні, попросив прийти», - сказав Шкутяк.

За його словами, Лихоліта він знає особисто, і той певний час був його командиром.

Представник ГПУ повідомив, що Луценко "до понеділка вивчить матеріали справи".

«У понеділок він готовий і в тому числі, щоб я був, зустрітися з «Батею», отримати від «Баті» слово офіцера, що він буде ходити на суд. І також на Апеляційний суд у понеділок. Враховуючи ці обставини, прокуратура змінить запобіжний захід, щоб не було утримання під вартою», - запевнив Шкутяк.

Як повідомляв УНІАН, активісти і народні депутати заблокували Печерський районний суд Києва на знак протесту проти арешту на 2 місяці Лихоліта.

Вони всю ніч провели в приміщенні суду, не дозволяючи вивезти заарештованого «айдарівця».

За словами народного депутата від «Самопомочі» Єгора Соболєва, вимога протестувальників - військова прокуратура має попросити суд змінити міру запобіжного заходу для Лихоліта і випустити його з-під арешту.

Ввечері в п'ятницю Печерський суд Києва на два місяці заарештував «айдарівця» Лихоліта. Його підозрюють в організації банди та розбійних нападах.

Після цього в будівлі суду сталася сутичка