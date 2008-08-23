До Севастополя повернувся ще один корабель Чорноморського Флоту РФ

Ще один корабель Чорноморського флоту Росії - морський тральщик „Турбинист”, який у складі групи кораблів російського флоту брав участь у блокуванні грузинського узбережжя, повернувся сьогодні до Севастополя й ошвартувався у Південній бухті.

Як повідомило кореспонденту УНІАН поінформоване джерело, близьке до штабу Військово-морських сил України, корабель увійшов у Севастопольську бухту о 13.26, згідно з часом, названим раніше українській стороні у відповідній заявці.

Водночас, за даними співрозмовника агентства, була також заявка на сьогоднішній захід у бухту ракетного крейсера „Москва” і рятувального судна „Эпрон”, на 14.00, але поки що їх немає у територіальних водах України.

За даними джерела, дата і час повернення інших російських кораблів до Севастополя невідомі.

З території 44-го спортивного клубу ЧФ РФ російський корабель зустрічали декілька активістів партії „Руський блок”.

Як повідомляв УНІАН, раніше планувалося, що група кораблів ЧФ РФ на чолі з ракетним крейсером „Москва” повернеться до Севастополя вранці 24 серпня.