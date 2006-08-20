У Запорізькій області триває ліквідація наслідків вибухів

У Запорізькій області продовжують гасити пожежу на артилерійських складах біля с. Новобогданівка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, до гасіння пожежі залучено підрозділи, броньовану та спеціальну техніку МНС України. Розгорнуто пункт життєзабезпечення населення та надання медичної допомоги.

Як повідомлялося, 19 серпня о 14.25 біля с. Новобогданівка Мелітопольського району на артилерійських складах військової частини А2985 (Міноборони) на відкритій ділянці технічної території, де після пожежі 6 травня 2004 року зберігалися залишки порохових зарядів до артилерійських боєприпасів, сталося їх самозаймання та вибух, який призвів до пожежі з подальшою детонацією боєприпасів.

Внаслідок події постраждало 4 особи, яких з травмами та опіками середнього ступеню важкості госпіталізовано. З території військової частини евакуйовано всіх працівників та мешканців.

Тимчасово призупинено рух автотранспорту на автошляху Харків-Ялта та потягів на дільниці Мелітополь-Новобогданівка Придніпровської залізниці. Рух автомобільного транспорту та потягів організовано за резервною схемою.

Створено штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, працює оперативна група МНС України, яку очолює перший заступник міністра Володимир АНТОНЕЦЬ.

Загальну координацію дій на місці події здійснює глава МНС Віктор БАЛОГА.

Тим часом пожежа і вибухи снарядів на складі тривають.

Як повідомили УНІАН у керівництві Мелітопольського міськуправління МНС, "вибухи на складі не припинялися всю ніч, але близько третьої ранку їх періодичність значно скоротилася і зараз відбувається в середньому 1 вибух у 40 хвилин".

За даними співрозмовника агентства, значно зменшилася так само площа горіння.

"Якщо вчора суцільною пожежею було охоплено близько 3 га території, то зараз на цих площах залишилися лише окремі вогнища горіння", - пояснили в МНС.

Перерване на ніч гасіння вогню відновлено: так само як і напередодні безпосередньо на площах горіння працюють два пожежних танки, решта техніки (не броньовані пожежні машини, прибулі із Запоріжжя, Мелітополя та інших населених пунктів) здійснюють для них оперативне підвезення води.

Згідно з офіційними даними, нових потерпілих і жертв немає.