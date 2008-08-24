Чи може російський флот в Україні бути гарантією миру (опитування)

Більша частина українців вважає перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на українській території, перш за все, гарантією миру і стабільності в Україні.

Такі результати соціологічного дослідження, проведеного експертами центру «Тейлор Нельсон Софрез Україна» за ініціативою тижневика «Дзеркало тижня».

Так, 44,1% учасників опитування переконані, що ЧФ Росії - це гарантія миру і стабільності в Україні. Таку думку поділяють не лише 48,8% 60-річних респондентів, а й 47,4% тих, кому від 18 до 19 років. При цьому гарантами миру російських моряків вважають 33,5% жителів західних регіонів.

Чинником нестабільності і зростання сепаратистських настроїв у Криму російський флот назвали 21,8% респондентів (35,8% у Київському регіоні), загрозою втягування України у воєнний конфлікт з третіми країнами - 20,7% (28,2% на заході).

Багатьом (13,4%) важко було визначитись при виборі однозначної відповіді (15,9% - на сході).

Під час соціологічного дослідження, проведеного 19-22 серпня за допомогою телефонного опиту, проінтерв`юйовано 1200 респондентів у віці від 18 років, які проживають у містах з населенням понад 20 тисяч. Рівень похибки не перевищує 3%.