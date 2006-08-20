Виступ депутата від ”Нашої України” на форумі українців супроводжували вигуки

Народний депутат Лілія ГРИГОРОВИЧ (фракція «Наша Україна») вважає, що якби були повторні парламентські вибори і партія Віктора ЯНУКОВИЧА набрала б значну більшість, то було б дуже важко працювати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні під час звітного засідання Української всесвітньої координаційної ради, яка проходить в рамках IV Всесвітнього форуму українців у Києві.

За словами Л.ГРИГОРОВИЧ, з часом історія ще покаже, що підписання Універсалу національної єдності було подією, яка є позитивною для України.

Під час виступу Л.ГРИГОРОВИЧ неодноразово лунали вигуки, зокрема «профукали Помаранчеву революцію». У відповідь на це депутат попросила: «Підкладіть нам плече, не шматуйте цим залом тих, кого ви сьогодні маєте в цій Україні, – народного Президента і демократичні сили, які сьогодні підтримують його».

Також у ході виступу вона констатувала, що сьогодні, на жаль, у Верховній Раді немає демократичної більшості. Л.ГРИГОРОВИЧ звернулася до делегатів IV Всесвітнього форуму українців, щоб вони під час зустрічі з прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ поставили перед ним запитання щодо підтримки Партією регіонів постанови ВР про визнання голодомору та геноциду в Україні, яка раніше не була підтримана парламентом.

Крім того, вона запропонувала поставити перед В.ЯНУКОВИЧЕМ питання щодо бюджетного фінансування на 2007 рік програми, що стосується роботи з українською діаспорою.