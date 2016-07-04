На Львівщині автомобіль самовільно задавив власницю

Як повідомляє прес-служба Головного управління поліції у Львівській області, до Жидачівського відділення поліції 3 липня надійшло повідомлення від медиків районної лікарні про те, що під час надання медичної допомоги в лікарні померла 45-річна львів‘янка, яку каретою швидкої допомоги було доставлено з множинними травмами грудної клітки.

Правоохоронці встановили, що 3 липня близько 6:00 на березі озера між селами Іванівці та Заріччя Жидачівського району, припаркований на підвищенні (горбку) автомобіль Ford Сourier самовільно скотився і наїхав на жінку.

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Травмовану жительку Львова було доставлено до лікарні, однак отримані ушкодження виявилися несумісні з життям. Іномарка належала постраждалій.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого).