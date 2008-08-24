Завтра майже по всій Україні пройдуть грозові дощі

Синоптики на 25 серпня у північних, центральних, вночі і в західних, а вдень і у східних областях прогнозують грози, в окремих районах - град та шквали 15-20 м/с.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, в Україні в понеділок, 25 серпня, спостерігатиметься мінлива хмарність. Очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах - град та шквали 15-20 м/с, лише на півдні переважно без опадів. Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі - 13-18°, на півдні та сході - близько 20°, у західних областях - 9-14°; вдень у східних областях, Криму та Приазов`ї - 30-35°, у західній частині та північних областях - 19-24°, на решті території - 23-28°.

26-27 серпня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 9-14°, вдень - 20-25°, в Криму, південних, а 26 серпня й у східних областях вночі - 13-18° (на узбережжі Криму - до 21°), вдень - 24-29°.

28-29 серпня без опадів, лише вдень 29 серпня в західних та місцями північних областях пройдуть короткочасні дощі, грози. Температура вночі - 9-15°, вдень - 22-27°; у південній частині вночі - 14-19°, вдень - 26-31°.

У Києві та Київській області 25 серпня мінлива хмарність. Вночі та вранці грозові дощі, шквали 15-20 м/с (у Києві та місцями по області), слабкий град; вдень - без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі - 16-18°, вдень - 21-23°; по області вночі - 13-18°, вдень - 19-24°.

26-27 серпня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 9-14°, вдень - 20-25°.

28-29 серпня без опадів, лише вдень 29 серпня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі - 10-15°, вдень - 22-27° (у Києві вночі 28 серпня - 11-13°, 29 серпня - 13-15°; вдень - 24-27°).