Сергій Бубка призначає зустріч завтра в Борисполі
20:11, 24 серпня 2008Суспільство
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Президент НОК повертається з Пекіна
25 серпня о 22.40 до Києва повертається президент Національного олімпійського комітету України Сергій БУБКА. Про це УНІАН повідомили у прес-службі НОК.
Поспілкуватися та задати запитання можна буде у залі офіційних делегацій аеропорту «Бориспіль».
Акредитуватися та отримати додаткову інформацію можна за телефоном: 8 (050) 312-72-46.
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