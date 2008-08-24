Сергій Бубка призначає зустріч завтра в Борисполі

20:11, 24 серпня 2008
Суспільство
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Президент НОК повертається з Пекіна

25 серпня о 22.40 до Києва повертається президент Національного олімпійського комітету України Сергій БУБКА. Про це УНІАН повідомили у прес-службі НОК.

Поспілкуватися та задати запитання можна буде у залі офіційних делегацій аеропорту «Бориспіль».

Акредитуватися та отримати додаткову інформацію можна за телефоном: 8 (050) 312-72-46.

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