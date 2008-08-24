Boeing 737, що впав під Бішкеком, повністю згорів
З 90 пасажирів вижили 25
Пасажирський літак Boeing 737, що намагався зробити аварійну посадку під Бішкеком, повністю згорів, повідомив глава МНС Киргизії Камчибек ТАШИЄВ.
На місці катастрофи перебуває велика кількість рятувальників, глави міністерств і відомств країни, зокрема міністр охорони здоров`я. Журналістів до місця не пропускають, туди проїжджають тільки машини «швидкої допомоги» і МНС, передає РІА «Новости».
Літак впав у полі неподалік населеного пункту Джангі-Джер. Над цим місцем видно заграву.
У Киргизії створено спеціальний штаб з надання допомоги і ліквідації наслідків катастрофи, повідомила прес-секретар Мінохоронздоров`я республіки Олена БАЯЛІНОВА.
За попередніми уточненими даними, на борту знаходилися 90 пасажирів і членів екіпажа, з них вижили 25, повідомив К.ТАШИЄВ.