Військовий експерт оцінив ймовірність нової хвилі мобілізації в Україні

Таку думку висловив в інтерв’ю ONLINE.UA військовий експерт, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

"Це залежить від ситуації на фронті. Оскільки кількість контрактників збільшилася, це дає меншу потребу в мобілізації. Якщо ж ситуація на фронті погіршиться, буде оголошена чергова хвиля мобілізації", — вважає він.

Водночас, за словами Згурця, "слід розуміти, що мобілізація — це просто збільшення кількості особового складу ЗСУ".

При цьому він дав поради, як зробити мобілізаційний процес якіснішим.

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"У нашому випадку кількість не переходить в якість автоматично. Якість будується на тренуваннях і підготовці. Тому, по-перше, бажано залучати на контракт людей, які були мобілізовані в перших хвилях. У будь-якому випадку, ефективне ведення бойових дій можливо мотивованими і умілими людьми. Кістяк армії треба створювати з контрактників. Друге: мобілізація повинна бути прив’язана до розвитку загонів територіальної оборони. В таких загонах люди повинні проходити попередню підготовку, щоб ми не повторили ситуацію першої і другої хвиль мобілізації, коли мобілізували людей, які не розуміли і не були готові до того пекла, куди вони потрапили", — додав Згурець.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що замість нової хвилі мобілізації українським військовослужбовцям збільшать грошове забезпечення.