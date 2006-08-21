Азаров розповів, що Тимошенко робила не так

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ вважає втраченими для економіки роки роботи Кабінетів міністрів під керівництвом Юлії ТИМОШЕНКО та Юрія ЄХАНУРОВА. Про це він заявив в інтерв`ю ІТАР-ТАРС.

"Моя точка зору тут достатньо відкрита і відверта: я оцінюю ці майже два роки для України в плані розвитку економіки як втрачені", - підкреслив М.АЗАРОВ.

За його словами, «ці роки втрачені не тільки в плані створення конче необхідних для розвитку економіки України інтеграційних об`єднань, але й втрачені з точки зору економічного розвитку, проведення структурних реформ».

"Ринкові перетворення залишилися незавершеними, загальмувалися податкова і пенсійна реформи, введення страхової медицини, реформа наших збройних сил. Наш уряд в 2003-2004 роках приступив до них, проте президентські вибори, по суті, їх зупинили", - зазначив перший віце-прем`єр.

М.АЗАРОВ вважає, що рішення Кабміну Ю.ТИМОШЕНКО ліквідовувати спеціальні економічні зони і території пріоритетного розвитку, а також технопарки під приводом боротьби з шахрайством було абсолютно помилковим. "Самі по собі ці механізми не можуть бути інструментами для крадіжок, це – інструменти», - акцентував перший віце-прем`єр. На його думку, «все залежить від того, хто ці інструменти застосовує». «Ми давали гарантії інвесторам, що вони прийдуть і користуватимуться певними пільгами. Вони прийшли, вклали кошти, але як тільки вони це зробили, держава скасувала ці пільги", - заявив М.АЗАРОВ.

За його словами, новий Кабмін має намір відновити ці зони. "Одразу зчинився галас в ЗМІ, нібито хочуть відновити злодійські зони, через них знову кудись йтимуть мільярди. Ніхто не збирається відновлювати якісь тіньові схеми, ми збираємося чітко заявити: всі ті інвестори, які втратили, одержать від держави компенсацію, ті їхні інвестиційні проекти, що чудово себе зарекомендували, а треба сказати, що багато зон чудово працювали: ми одержали 0,5 млрд. доларів іноземних інвестицій, працюватимуть", - заявив перший віце-прем`єр.