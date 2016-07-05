Інтерпол затримав у Сербії українського бізнесмена, якого розшукувала СБУ

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Бізнесмена затримали за матеріалами Служби безпеки України.

"Засновник та власник локального сільгоспвиробника з Черкащини уклав у 2014 році контракт із зерновим оператором "Державна продовольчо-зернова корпорація України". Аграрії отримали майже 20 мільйонів гривень за закупівлю у них зернових майбутнього врожаю", - йдеться у повідомленні.

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Так, співробітники спецслужби встановили, що агропідприємство не забезпечило поставки у встановлені терміни, а бізнесмен привласнив державні гроші й тривалий час переховувався за кордоном.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, підприємця було оголошено у міжнародний розшук.

Наразі вирішується питання щодо екстрадиції бізнесмена до України.