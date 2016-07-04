Аваков: В незаконному видобутку бурштину підозрюється 32 особи

Як передає кореспондент УНІАН, про це Аваков сказав на брифінгу в Києві.

"32 людини фіксовані нами на сьогоднішній день і підозрюються в скоєнні злочинів в єдиній групі", - сказав Аваков.

У зв'язку з цим він продемонстрував на великому плакаті схеми здійснення злочинів, які реалізуються в Рівненській області.

"На сьогоднішній день передбачається до затримання по 208 статті КПК кількох людей. Базово зараз проглядається п'ятеро. В залежності від результатів обшуку, Генеральний прокурор, який особисто перебуває на місці, буде приймати рішення про розвиток даної ситуації", - заявив Аваков.

Також він розповів, що злочинна схема по видобутку бурштину ділилася на дві частини.

"Одна з них - це контролювання нелегального видобутку бурштину, коли за кожну помпу і за кожен вихід старателі відраховували данину керівникам з правоохоронців і адміністративної вертикалі", - заявив Аваков.

У зв'язку з цим він зазначив, що мова йде про досить значні грошові суми. Правоохоронці оцінюють ці кошти в обіг мільйонів доларів за один місяць.

"Друга схема - це маніпуляція з місцем сховища вилученого бурштину", - заявив Аваков.

Як повідомляв УНІАН, за підозрою в організації злочинного угруповання з видобутку бурштину затриманий заступник прокурора Рівненської області Андрій Боровик.