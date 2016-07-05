У Одесі почне діяти система автоматичної фіксації порушень ПДР

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник управління Патрульної поліції Одеси Михайло Білецький.

За його словами, в певних місцях будуть встановлені сучасні камери, які фіксуватимуть, що відбувається.

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«Інформація з камер буде стікатися в центр, який буде оповіщати всіх співробітників патрульної поліції про події. Порушників визначать і направлять «листи щастя», - підкреслив Білецький.

Він зазначив, що в якості експерименту була встановлена така камера, яка тільки за 1 годину зафіксувала майже 300 порушень.

За його словами, за січень-червень поточного року в Одесі співробітники Патрульної поліції зафіксували 22,665 тис. порушень правил дорожнього руху, з яких 11,519 тис. пов'язані з порушеннями вимог дорожніх знаків, дорожньої розмітки або правил паркування.

Як зазначив Білецький, з січня по червень оформлено 3,224 тис. ДТП з ушкодженнями транспортних засобів та 750 ДТП з постраждалими.

Серед основних порушень ПДР - 4,884 тис. випадки керування транспортним засобом без документів. У першому півріччі «по гарячих слідах» патрульні розкрили 7 вбивств, 35 незаконних заволодінь, 55 грабежів, 305 крадіжок та 24 випадки шахрайства.

«За перше півріччя 2016 року на телефонну лінію «102» в місті надійшло понад 68 тис. дзвінків», - підкреслив Білецький.