Припинення малого прикордонного руху є тимчасовим заходом безпеки - посол Польщі
Припинення малого прикордонного руху між Польщею й Україною є тимчасовим заходом безпеки для запобігання можливим провокаціям і терактам у Польщі, де впродовж липня відбудеться низка важливих міжнародних заходів.
Про це заявив посол Польщі Генрик Літвін, передає Радіо Свобода.
При цьому, за його словами, Польща врахувала міжнародний досвід проведення таких акцій, як саміти НАТО і глобальні форуми молодіжних організацій.
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У тому, що при посиленні заходів безпеки на польських кордонах Україна потрапила у групу ризику разом з Білоруссю і Росією, немає жодної політики, заявляє Літвін. За його словами, ці східні сусідки Польщі не є членами ЄС і НАТО і не входять до шенгенської зони.
«Справа не в тому, що малий прикордонний рух є загрозою, – справа у тому, щоб на час заходів підготувати такі умови праці для прикордонних служб, щоб контроль за рухом через кордон був більш результативним», – зазначив Літвін.
Як повідомляв УНІАН, Польща повідомила про припинення дії Угоди про малий прикордонний рух на українсько-польському кордоні з 4 липня до 2 серпня.
За даними МЗС України, це пов’язано з проведенням у Варшаві 8–9 липня саміту НАТО, а 25–31 липня – Світових днів молоді у Кракові.
На аналогічний крок Польща пішла і стосовно Росії та Білорусі.