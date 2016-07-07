Припинення малого прикордонного руху є тимчасовим заходом безпеки - посол Польщі

Про це заявив посол Польщі Генрик Літвін, передає Радіо Свобода.

При цьому, за його словами, Польща врахувала міжнародний досвід проведення таких акцій, як саміти НАТО і глобальні форуми молодіжних організацій.

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У тому, що при посиленні заходів безпеки на польських кордонах Україна потрапила у групу ризику разом з Білоруссю і Росією, немає жодної політики, заявляє Літвін. За його словами, ці східні сусідки Польщі не є членами ЄС і НАТО і не входять до шенгенської зони.

«Справа не в тому, що малий прикордонний рух є загрозою, – справа у тому, щоб на час заходів підготувати такі умови праці для прикордонних служб, щоб контроль за рухом через кордон був більш результативним», – зазначив Літвін.

Як повідомляв УНІАН, Польща повідомила про припинення дії Угоди про малий прикордонний рух на українсько-польському кордоні з 4 липня до 2 серпня.

За даними МЗС України, це пов’язано з проведенням у Варшаві 8–9 липня саміту НАТО, а 25–31 липня – Світових днів молоді у Кракові.

На аналогічний крок Польща пішла і стосовно Росії та Білорусі.