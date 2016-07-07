В МЗС надали роз’яснення щодо отримання відшкодування від Німеччини колишніми військовополоненими Червоної Армії

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що Бюджетний комітет Бундестагу 23 вересня 2015 року затвердив проект директив щодо символічного відшкодування колишнім військовополоненим Червоної Армії. Згідно з документом, право отримати відшкодування із розрахунку 2500 євро мають особи, що належали до радянських збройних сил та у період між 22.06.1941р. та 08.05.1945р. як військовополонені перебували під вартою.

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В МЗС наголошують, що відшкодування не отримають особи, що вчинили військові злочини, злочини проти людства, або сприяли здійсненню цих злочинів. Це символічне відшкодування є персоніфіковане і видаватиметься лише за заявами. Крім того, додається, що спадкоємці колишніх військовополонених не матимуть правових підстав на отримання відшкодування. «Лише у випадку, коли особа, що має право отримати відшкодування подала заяву і після того померла, кошти можуть отримати, або його дружина, або діти», - уточнюють в МЗС.

Заяви необхідно подати до 30 вересня 2017 року до Федерального відомства центральних послуг та невирішених майнових питань (Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen) DGZ Ring 12, 13086 Berlin.

В МЗС наголошують, що інших виплат зазначеній категорії осіб на даний час німецькою стороною не передбачається.