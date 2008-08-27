Тимошенко зізналася, що лікує очі в Швейцарії

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО підтверджує інформацію про своє лікування в Швейцарії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Насправді проблема є, вона пов`язана із зором, нічого іншого», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас прем`єр-міністр пожартувала, що «оголосила кастинг для пошуку собаки-поводиря».

«Дивитимуся – які там кадрові розстановки в Секретаріаті, може, там серед них знайду щось», - розсміялася вона.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що вартість її лікування в Швейцарії перебуває в межах її особистої декларації про доходи, а також декларації її чоловіка. «Там усе гаразд», - запевнила глава уряду.