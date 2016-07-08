Російські правозахисники визнали засудженого в Криму українця Коломійця політв'язнем

У грудні 2014 року Коломієць, який жив у селі під Києвом, переїхав в Кабардино-Балкарії до коханої. Через півроку його затримали, а в сейфі колишнього чоловіка його дівчини знайшли згорток з марихуаною, який приписали українцю, пише Медиазона.

Пізніше хлопця звинуватили в нападі на двох співробітників «Беркуту». За версією слідства, він кидав у них «коктейлі Молотова». Сам Коломієць говорив, що під час слідства його піддавали тортурам.

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Вирок українцю був озвучений в червні 2016 року - його визнали винним у замаху на вбивство двох осіб з мотивів політичної, ідеологічної ненависті і незаконному придбанні рослин, що містять наркотичні речовини.

«У справі немає об'єктивних доказів провини Коломійця та завданої шкоди потерпілим (обидва заявили про "фізичний біль"), зате достатньо ознак фальсифікації. Крім того, замахом на вбивство слідство і суд назвали дії, які жодного разу за час зіткнень в Києві не призвели до смерті співробітників міліції або важких травм, а потерпілим, за їх же словами, навіть не довелося звертатися до лікаря», - йдеться у заяві «Меморіалу».

«Політичний мотив переслідування Коломійця ми пов'язуємо з антиукраїнською кампанією, розгорнутою з весни 2014 року в державних засобах масової інформації. Вона супроводжується відповідними висловлюваннями вищих посадових осіб Російської Федерації. Однією зі складових частин кампанії стало порушення кримінальних справ проти людей, які публічно висловлюють позицію щодо подій на Україні, відмінну від офіційної, і безпосередньо проти громадян України», - додають правозахисники.

«Меморіал» підкреслює, що, на думку правозахисників, справа Коломійця повністю сфальсифікована, і вимагає його негайного звільнення.