На Житомирщині під час оформлення ДТП в автомобіль поліції врізалася іномарка

Як повідомляє відділ комунікацій Головного управління поліції у Житомирській області, сьогодні близько 2:20 на 99 км автодорозі Київ - Чоп водій автомобіля MAN, рухаючись у напрямку Житомира, зіткнувся з автомобілем Scania, що стояв на узбіччі.

У результаті ДТП до травматологічного відділення однієї з лікарень області було госпіталізовано водія автомобіля MAN, 35-річного житомирянина. Водій іншого автомобіля, 44-річний житель Тернопільщини, який у момент ДТП відпочивав у салоні авто, не постраждав.

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На місце події виїхала слідчо-оперативна група Коростишівського відділу поліції.

Поліцейські документували обставини вказаної ДТП, коли близько 4:40 в їхній службовий автомобіль ВАЗ 2107, що стояв на узбіччі з ввімкнутими габаритами та аварійним світловим сигналом, в’їхав автомобіль Toyota Land Cruiser.

Зіткнення сталося, коли водій автомобіля Toyota, 37-річний житель Вінниці, рухаючись у напрямку Києва, зменшив швидкість руху і почав об'їжджати місце оформлення ДТП. Позаду нього рухався Renault Kangoo, за кермом якого перебував 23-річний житель Тернопільщини. Останній, не витримавши безпечну дистанцію та швидкість руху, зіткнувся з Toyota, а той, у свою чергу, по інерції - зі службовим авто поліції.

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За вказаним фактом триває перевірка. Ніхто з учасників другої ДТП не постраждав.

Усі події відповідним чином зареєстровані, ведеться розслідування.