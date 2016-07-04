В Одесі на ходу загорівся автомобіль і врізався в трамвайну зупинку, яка теж загорілася (відео)

11:26, 04 липня 2016
Суспільство
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В Одесі через автомобіль, що зайнявся на ходу, сталося загоряння конструкції трамвайної зупинки, у яку той врізався.

odesa.mns.gov.ua

Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС в Одеській області, 3 липня о 13:37 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на Французькому бульварі горить автомобіль.

О 13:46 на місце виклику прибули рятувальники та розпочали гасіння автомобіля Opel Omega.

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«Виявилося, що автомобіль має газобалонне обладнання і є небезпека вибуху. Після того як автомобіль загорівся, він проїхав 15 метрів та зіткнувся з конструкцією трамвайної зупинки, в результаті чого вона також загорілася. О 13:51 пожежа була ліквідована», - повідомили у прес-службі.

В результаті пожежі вогнем пошкоджено салон та моторний відсік автомобіля, конструкція трамвайної зупинки.

Причина пожежі та збитки встановлюються. Водій встиг залишити салон машини, постраждалих немає.

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