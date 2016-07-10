Міністр оборони Великобританії приїде в Україну

У рамках саміту НАТО міністр оборони Степан Полторак зустрівся із британським колегою Майклом Фелоном. Про це повідомляє прес-служба українського міністерства.

Читайте такожПорошенко про терміни проведення виборів на Донбасі: Коли росіяни перестануть вбивати українців

Міністр оборони Великобританії Майкл Феллон запросив главу українського оборонного відомства відвідати його країну. У свою чергу Степан Полторак запросив британського колегу до України.

"Пройшов рік відтоді часу, як я був в Україні. Вважаю, що потрібно знову нанести візит та на власні очі побачити зміни, які у вас відбулися", — подякував за запрошення Майкл Феллон.

Під час зустрічі міністри обговорили питання реформування Міністерства оборони України та консультаційної допомоги радників від Великобританії у проведенні реформ та підготовці військ.

Як повідомляв УНІАН, Великобританія до березня 2017 року планує провести навчання 4 тисяч українських військовослужбовців.