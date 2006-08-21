Секрети ”Укрзалізниці” - концентрація коштів і швидкий результат

«Укрзалізниця» має намір відмовитися від глобальних і довгострокових проектів. Про це сьогодні на прес-конференції повідомив виконуючий обов`язки генерального директора «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, він зазначив: «Ми приймаємо рішення, що ті кошти, які у нас зараз є, ми зобов`язані чітко, по-господарському розподілити. Для цього ми повинні відмовитися від усіх глобальних проектів, від усіх довгострокових проектів. Ми повинні сконцентрувати всі кошти і направляти їх на ті проекти, які будуть швидко виконані і даватимуть швидкий результат із поліпшення пропускної спроможності локомотивного вагонного парку, зі зміни технології, що дозволить нам збільшити оборот вагону, для того, щоб покращити використання вагону».

Нагадаємо, що В.КОЗАК, зокрема, повідомив, що «Укрзалізниця» відмовляється від проекту введення швидкісного руху поїздів.

Водночас, на уточнююче запитання, чи відносяться до таких довгострокових проектів будівництво автомобільно-залізничного моста через Дніпро і будівництво нового Дарницького вокзалу, В.КОЗАК відповів, що вони повинні і будуть завершені. За його словами, міст будуватиметься, оскільки гроші по кредиту на його будівництво вже одержані з Дойчебанку. Щодо Дарницького вокзалу в.о. гендиректора зазначив, що планується залишити його частину під вокзал, а решту території віддати інвесторам для будівництва торгових центрів, розважальних місць тощо. «Ми будемо проводити тендери через інвесторів, і за їх рахунок збираємося добудувати цю будівлю», - сказав В.КОЗАК.