У Криму оголошено штормове попередження
11:58, 30 серпня 2008Суспільство
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Місцями пройдуть сильні зливи
У Криму на сьогодні оголошено штормове попередження через очікуване погіршення погодних умов.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління Міністерства України з надзвичайних ситуацій у Криму.
30 серпня на півострові очікується посилення північно-західного вітру до 17-22 метрів на секунду. Місцями в Криму пройдуть сильні зливи, грози, град, зазначають у МНС.
Температура повітря вночі 18-20° тепла, вдень 28-30° тепла.
Утім, вранці в суботу, наприклад, у Сімферополі буде сонячна погода.
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