У Криму оголошено штормове попередження

У Криму на сьогодні оголошено штормове попередження через очікуване погіршення погодних умов.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління Міністерства України з надзвичайних ситуацій у Криму.

30 серпня на півострові очікується посилення північно-західного вітру до 17-22 метрів на секунду. Місцями в Криму пройдуть сильні зливи, грози, град, зазначають у МНС.

Температура повітря вночі 18-20° тепла, вдень 28-30° тепла.

Утім, вранці в суботу, наприклад, у Сімферополі буде сонячна погода.