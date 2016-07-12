У Дніпрі невідомі викрали автомобіль голови ОДА
15:47, 12 липня 2016Суспільство
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У Дніпрі в ніч на 12 липня невідомі викрали позашляховик, який належить голові Дніпропетровскої облдержадміністрації Валентину Резніченку.
Станом на 14:00 викрадений автомобіль не знайдено / УНІАН
Про це УНІАН повідомила начальник відділу комунікації головного управління Національної поліції в області Анна Старчевска.
За її словами, автомобіль Range Rover був викрадений з стоянки, що охороняється, в центрі Дніпра. Охоронець почув звук сигналізації й кинувся до автомобіля, але викрадач швидко сів у машину і від’їхав.
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На Дніпропетровщині оголошено план «Перехоплення». Станом на 14:00 викрадений автомобіль не знайдено.
За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом).
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