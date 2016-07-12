У прокуратурі пояснили, чому у Медведька і Поліщука примусово відібрали біологічні зразки

Про повідомляє прокуратура міста Києва на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні, 12 липня, на підставі ухвал Печерського райсуду м. Києва в рамках розслідування кримінального провадження за фактом вбивства українського журналіста Олеся Бузини експертами здійснено примусовий відбір біологічних зразків у підозрюваних Андрія Медведька та Дениса Поліщука. Проведення даної слідчої дії обумовлено тим, що підозрювані неодноразово відмовлялися повторно надати біологічні зразки на експертне дослідження», - йдеться у повідомленні.

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На думку слідчих та процесуальних керівників у кримінальному провадженні, попередній відбір зразків ДНК Медведька та Поліщука, який здійснювався слідчими Національної поліції одразу після їх затримання, відбувся із порушеннями вимог КПК, на чому також неодноразово наголошувала і сторона захисту.

Водночас у прокуратурі наголошують, що «процедура відбору зразків відбулася за присутності адвокатів А.Медведька та Д. Поліщука, із дотриманням вимог КПК України та забезпеченням прав і свобод підозрюваних». Документування перебігу слідчої дії здійснювалося у присутності понятих та за допомогою відеофіксації.

Крім того, у відомстві зауважили, що біологічні зразки були відібрані у найменш інвазивний спосіб, «жодним чином не порушуючи права на повагу до гідності освідуваної людини».

«Повторний відбір біологічного матеріалу підозрюваних та їх подальше дослідження в альтернативній експертній установі допоможуть усунити будь-які сумніви у необ’єктивності проведення судової експертизи та матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та прийняття у ньому законного процесуального рішення», - йдеться у повідомленні.

Раніше один із захисників підозрюваних Сергій Войченко повідомив, що Поліщука та Медведька побили працівники «КОРД», а потім примусово відібрали у них біологічні зразки.