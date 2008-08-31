Ковалі, дюймовочки, котлети, Б'янка, Настя Каменьских і феєрверк

Сьогодні в Донецьку відзначають День шахтаря і День міста.

Як повідомили УНІАН в управлінні зі зв`язків з громадськістю міськради, в рамках святкових заходів у місті пройде карнавал, відкриті фестивалі декоративно-прикладного і ковальського мистецтва «Барви України» і «Ковальський святковий прийом», дитяча шоу-програма «Дюймовочка-2008», концерти духового оркестру «Дозвольте запросити», тематична концертна програма «На-гора» тощо.

Крім того, в парку ім. Щербакова відбудеться спортивно-розважальне шоу на воді «Донецька регата». Цікаво, що змагатися учасники будуть не на човнах, а на звичайних ваннах.

Ще одне розважальне шоу пройде під гаслом «Жуй по-донбаськи!». Його учасникам запропонують з`їсти котлету «по-донбаськи» завбільшки півметра.

Увечері одночасно на двох головних сценах міста – в парку ім. Щербакова і площі Леніна – пройдуть гала-концерти. Перед глядачами виступлять професійні артисти, серед яких – Ірина БІЛИК, хіп-хоп зірки СЕРЬОГА і Б’янка, ПОТАП і Настя КАМЕНСЬКИХ та інші.

Завершиться святковий день великим феєрверком.