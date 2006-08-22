Польща поділила українців на 27 категорій

Рада Міністрів Польщі визначила 27 категорій робітників з України, які можуть працевлаштується на сезонні роботи в Польщі. Про це вчора під час зустрічі з журналістами повідомив перший віце-прем`єр, міністр аграрної політики країни Анджей Леппер.

Зокрема А. Леппер підкреслив, що вже є розпорядження Ради Міністрів Польщі про працевлаштування на сезонні роботи українців, і зараз очікується висновок профспілок щодо цього розпорядження. Крім того, він відзначив, що визначені 27 груп різних категорій робітників з України (це студенти, будівельники т. д.) які можуть працювати на сезонних роботах в Польщі легально. «У Польщі на такі роботи, як збір м`яких фруктів і будівництво, не вистачає робочих рук», - підсумував він.

За інформацією А. Леппера, яку він розповсюдив після закінчення переговорів з віце-прем`єр-міністром України Володимиром Рибаком, українські власті вже виразили зацікавленість пропозицією Польщі.

Нагадаємо, раніше МЗС Польщі повідомляв, що українці в країні зможуть влаштуватися не тільки на малопрестижні посади, але і на роботу, що вимагає вищої освіти. «Ми повинні швидко відпрацювати принципи відкриття ринку для українців», - відзначив заступник керівника МЗС Польщі Павла Коваль.

Обком з посиланням на Лігу