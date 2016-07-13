У Лисичанську СБУ затримала інформатора терористів (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці встановили, що у липні 2014 року під час тимчасової окупації Лисичанська місцевий мешканець познайомився з бойовиком одного з незаконних збройних формувань на прізвисько "Тихон" (Геннадієм Тихоненком, за словами затриманого).

Після звільнення міста українськими військами чоловік залишився у Лисичанську. Згодом на зв’язок з ним вийшов "Тихон" та запропонував організувати збір для терористів необхідної інформації.

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Інформатор почав передавати бойовикам дані про переміщення військової техніки Збройних сил України, місця дислокації підрозділів, режим охорони лінії розмежування, розташування та функціонування блокпостів, види озброєння та чисельність особового складу сил антитерористичної операції.

Для отримання даних інформатор використовував своїх знайомих з різних сфер діяльності, які не здогадувалися про справжні цілі збору відомостей. Зібрану інформацію зловмисник повідомляв куратору різними видами зв’язку.

Під час обшуків за місцем проживання інформатора співробітники спецслужби вилучили у нього засоби зв’язку з доказами передачі даних терористам.

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Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Триває досудове слідство.