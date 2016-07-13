У Львові заборонили пересувні цирки

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні, 13 липня, прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради.

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«До нас неодноразово зверталися громадські організації, які не без підстав вважають, що існування таких цирків – це негуманно по відношенню до тварин. Відтак, з метою захисту від страждань і смерті тварин внаслідок жорстокого поводження з ними, пропонуємо заборонити розміщення пересувних та інших мобільних цирків на території Львова», – зазначила керівник юридичного управління Львівської міської ради Гелена Пайонкевич.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі заборонили гастролі цирків, в яких відсутні дозвільні документи або порушуються правила утримання тварин.