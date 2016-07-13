За підозрюваного у незаконному збагаченні військового прокурора Кулика взялася Генпрокуратура

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

«З огляду на рішення Апеляційного суду міста Києва, яким скасовано рішення суду першої інстанції про відсторонення прокурора сил АТО Кулика від посади, Генеральна прокуратура України наголошує на принциповій позиції Юрія Луценка щодо відсутності преференцій перед законом будь-якого працівника органів прокуратури. Що стосується Кулика, то щодо нього, за листом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України, Генеральною прокуратурою проводиться службова перевірка», - повідомили у ГПУ.

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Крім того, як наголосили у відомстві, незважаючи на участь Кулика у важливих кримінальних провадженнях у «справі Курченка», буде забезпечена його явка до Національного антикорупційного бюро України для проведення необхідних слідчих дій.

У Генпрокуратурі також наголосили, що в Україні «не буде недоторканних, і всі прокурори мають бути прозорими перед НАБУ та суспільством».

Як повідомляв УНІАН, 29 червня детективи НАБУ провели обшук за місцем проживання Кулика. Того ж дня детективи вручили Кулику письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368-2 КК України (незаконне збагачення).

1 липня Солом'янський районний суд Києва заарештував на час досудового розслідування два автомобілі, три квартири, земельну ділянку, два паркомісця, одне нежитлове приміщення і низку банківських рахунків, якими володіє Кулик.

4 липня Солом'янський райсуд за клопотанням НАБУ відсторонив Кулика від виконання службових обов'язків на 2 місяці.

Того ж дня суд обрав для Кулика запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Водночас сьогодні, 13 липня, Апеляційний суд Києва поновив Кулика на посаді прокурора сил АТО.