Парубій розраховує, що президент невдовзі підпише закон про визначення телерадіопередач держави-окупанта неєвропейськими

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" на каналі "1+1", відповідаючи на питання щодо підписання закону про внесення змін до Закону України ”Про телебачення і радіомовлення” (щодо визначення передач європейського виробництва) (№2766), який було ухвалено 17 травня, 20 травня підписано головою ВР і направлено президентові, але, згідно з даними сайту парламенту, досі главою держави так і не підписано.

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"Ми очікуємо підпису від президента", - сказав Парубій і додав, що розраховує, що "у найближчі дні ми станемо свідками, коли і цей закон буде підписано президентом України".

На уточнення щодо закінчення терміну, у який президент мав би вже визначитися, підписати ухвалений ВР закон чи повернути його до парламенту із зауваженнями, що дає голові парламенту право на остаточне схвалення закону, спікер наголосив, що в будь-якому випадку необхідно дочекатися рішення президента.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 17 травня ухвалила закон про внесення змін до Закону "Про телебачення і радіомовлення" (щодо визначення передач європейського виробництва) (№2766).

У статті 28 Закону "Про телебачення і радіомовлення" встановлюється, що ліцензіати (крім супутникового мовлення) у проміжках часу між 07.00 та 23.00 повинні дотримуватися таких пропорцій між українськими та іноземними передачами: передачі європейського виробництва, а також США та Канади повинні становити не менше 70% загального тижневого обсягу мовлення, у тому числі не менше 50% загального тижневого обсягу мовлення – передачі українського виробництва (раніше йшлося про не менше 80% для програм європейського виробництва); у радіопрограмах музичні твори українських авторів і виконавців повинні становити не менше 50% загального щотижневого обсягу мовлення.

Для цілей цієї частини передачею європейського виробництва вважається передача, створена однією або декількома юридичними особами-резидентами держав, що ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення.

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До передач європейського виробництва, крім випадків, визначених цією частиною, також належать передачі, виготовлені на замовлення юридичних осіб-резидентів держав, що ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, за умови що безпосереднім виробником таких передач також є особи-резиденти таких держав.

Водночас, у разі якщо передача створена на замовлення або за участю однієї або декількох юридичних осіб-резидентів держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором та/або державою-окупантом, така передача не може вважатися передачею європейського чи українського виробництва.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 20 травня закон підписав голова Верховної Ради.