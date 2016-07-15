З'явилося відео затримання сина Черновецького в Іспанії

Йому інкримінують створення злочинної організації, відмивання грошей, підробку офіційних документів, а також злочини проти казначейства.

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На відео, яке Громадське отримало від іспанських ЗМІ, правоохоронці штурмують маєток, після чого затримують декількох осіб, зокрема і Степана Черновецького. Його можна впізнати по футболці синього кольору.

Нагадаємо, в Іспанії заарештували осіб, підозрюваних у відмиванні грошей. Серед них – син екс-мера Києва Леоніда Черновецького Степан.

Суд в Барселоні прийняв рішення взяти під варту без права внесення застави 7 з восьми заарештованих за звинуваченнями у відмиванні грошей, серед яких і син екс-мера Леоніда Черновецького Степан.