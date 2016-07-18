В Одеський порт прибув корвет ВМС Румунії, який бере участь у навчаннях "Сі Бриз-2016"

Як повідомили УНІАН у прес-службі адміністрації порту, о 8:00 лінію Воронцовських воріт Одеського порту перетнув корвет ВМС Румунії Contra-Amiral Eustaţiu Sebastian (F-264).

Читайте такожСьогодні стартують українсько-американські навчання "Сі Бриз-2016"

"Корабель прибув для участі в міжнародних навчаннях "Сі Бриз-2016", які пройдуть в останній декаді липня в північно-західній частині Чорного моря і на півдні Одеської та Миколаївської областей", - зазначили в прес-службі.

93-метровий корабель з екіпажем 77 осібк увійшов до складу румунського флоту в лютому 1983 року. На його борту передбачений вертолітний майданчик і стандартне озброєння: одна універсальна корабельна артустановка AK-176 калібру 76 мм; шестиствольная автоматична корабельна артилерійська установка, чотири 533-мм торпедних апарати, 2хРБУ-6000 протичовнові ракетні установки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні стартують українсько-американські навчання "Сі Бриз-2016". Темою навчань є проведення багатонаціональної операції з безпеки в кризовому регіоні. Навчання планується провести в Одеській і Миколаївській областях і в північно-західній частині Чорного моря. В них планується участь більш як 25 кораблів, катерів і суден забезпечення від України, США, Туреччини та Румунії.