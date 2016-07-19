На полігоні "Широкий лан" відбулося урочисте підняття прапорів країн-учасниць навчань "Сі Бриз-2016" (фоторепортаж)
На загальновійськовому полігоні "Широкий лан" у Миколаївській області відбулась урочиста церемонія підняття прапорів українсько-американського навчання "Сі Бриз-2016".
Як повідомляється на офіційній сторінці Генерального штабу ЗСУ в Facebook, церемонія відбувалась у польовому таборі, де мешкають учасники навчання. Участь у ній взяли українські, американські, грузинські, молдавські та румунські військовослужбовці. Це вояки тих підрозділів, які братимуть участь у відпрацюванні завдань сухопутного компоненту навчань "Сі Бриз-2016".
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На церемонії були присутніми перший заступник командувача ВМС ЗС України контр-адмірал Андрій Тарасов, керівник навчання від української сторони капітан 1 рангу Олексій Доскато і заступник керівника навчання від американської сторони капітан 2 рангу Кеннот Енгле.
Як повідомляв УНІАН, 18 липня стартували українсько-американські навчання "Сі Бриз-2016", які проходитимуть в Одеській і Миколаївській областях, а також у північно-західній частині Чорного моря. Триватимуть навчання до 30 липня.