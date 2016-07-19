Святошинський райсуд розпочав підготовку до дистанційного допиту Януковича – суддя

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Святошинського районного суду заявив головуючий у справі “екс-беркутівців” Сергій Дячук.

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За його словами, суд отримав від Мін'юсту повідомлення, що запит Святошинського райсуду про допит як свідків Януковича та Шуляка, які зараз перебувають в Росії, відповідає нормам закону і переданий до Мін'юсту Росії.

Дячук додав, що Святошинський райсуд вже вживає заходів щодо технічного забезпечення проведення допитів Шуляка та Януковича.

Крім того, на сьогоднішньому засіданні суд продовжив вивчати результати експертиз, також до справи було долучено відео з камер спостереження будівлі Національного банку на вулиці Інститутській, де видно, як з вулиці Інститутської «швидка допомога» забирала одного з обвинувачуваних Сергія Тамтуру в період часу між 11.15 та 13-ю годиною 20 лютого 2014 року.

Раніше Тамтура стверджував, що був поранений від розриву гранати, хоча документального підтвердження цього немає. Його госпіталізували через хворобу загального характеру, і це підтвердили лікарі швидкої.

Як повідомляв УНІАН, Святошинський райсуд Києва розглядає справу проти п’ятьох екс-бійців спецпідрозділу МВС «Беркут». Зокрема, Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтуру та Олега Янішевського обвинувачують у розстрілі активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року.

12 травня Святошинський райсуд вирішив допитати у режимі відеозв'язку Януковича як свідка в цій справі.

Також захисники екс-«беркутівців» наполягали на допиті шляхом відеозв'язку екс-командувача внутрішніми військами Шуляка.

23 червня в Міністерстві юстиції повідомили, що направили в Мін'юст Росії запит про проведення допиту Януковича та Шуляка в режимі відеоконференції як свідків у справі проти екс-бійців "Беркута".

Зокрема, як заявив тоді заступник міністра юстиції з питань євроінтеграції Сергій Петухов, «відправляємо в Мін'юст РФ запит Святошинського суду про проведення допиту Януковича та Шуляка в режимі відеоконференції як свідків по справі про розстріл Майдану беркутівцями 20 лютого 2014 року».