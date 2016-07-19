Глава Мінінфраструктури пов'язав викрадення чиновника "Укрзалізниці" з його діяльністю

Про це в інтерв'ю ЕП повідомив Міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Я думаю, що так, це пов'язано з його професійною діяльністю. Це проблема всіх державних підприємств. УЗ одна з найбільших державних монополій, яка займає чинне місце не тільки грошового потоку, за кількістю зайнятих, але і по корупції та неефективності", - зазначив міністр.

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За словами Омеляна, це один з доказів, що УЗ вимагає кардинальної реформи, що існує багато процесів, які не підзвітні суспільству і що цю ситуацію необхідно виправляти.

"Мене хвилює, що спочатку у нас аварії в нетверезому стані, потім у нас ці викрадення, загадкова смерть заступника Людмирського, яка була тиждень тому від удару струмом будинку. Такі епізоди один за іншим, які турбують. Ці речі між собою не пов'язані, але з теорії випадкових речей, спочатку відбувається щось одне, а потім наступне і наступне", - додав він.

"Мені неприємно як міністру, що УЗ в черговий раз потрапляє в об'єктив преси і суспільства, не через досягнень і позитивних речей, а такими моментами, які ганьблять", - зазначає Омелян.

Нагадаємо, вночі невідомі особи викрали главу департаменту електропостачання "Укрзалізниці" Валерія Людмирського.

Викрадачі напали на Людмирського близько 22 години вечора, коли він вигулював собаку.