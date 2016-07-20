Вибуховий пристрій в автомобілі Шеремета спрацював під час повороту - прокуратура

Про це прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець заявила в ефірі телеканалу «112 Україна».

"Поки відомо, що він встиг проїхати 500-600 метрів від будинку і під час здійснення маневру, а саме повороту, спрацював цей вибуховий пристрій", - сказала Максимець.

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За її словами, прокуратура встановлює, чи були відеокамери біля будинку Шеремета, а також шукають свідків, які можуть мати якусь інформацію з приводу вибуху.

«Слідчими, які працюють на місці події, будуть вилучатися камери відеоспостереження, які розташовані поблизу місця, де він проїжджав, щоб встановити свідків, а можливо буде зафіксовано і людей, які це зробили», - сказала Максимець.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув сьогодні вранці у центрі Києві внаслідок вибуху автомобіля. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в машині не було. Поліція попередньо кваліфікує вибух автомобіля як умисне вбивство.

Шеремет останні п’ять років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на радіо "Вести".