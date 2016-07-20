Радник глави МВС назвав три версії вбивства журналіста Шеремета

Як передає кореспондент УНІАН, про це Шкіряк сказав журналістам.

"Я думаю, що зараз говорити про підозрюваних зарано. Здійснюються необхідні дії", - зауважив Шкіряк.

При цьому серед основних версій причин убивства журналіста, які розглядаються правоохоронцями, радник міністра внутрішніх справ назвав професійну діяльність та не виключив версію про скоєння злочину на ґрунті неприязних стосунків.

"Я думаю, що будуть розглядатися й інші версії, але особисто я хочу у цій ситуації підтримати свого колегу Антона Геращенка і, безперечно, виключати російський слід не можна", - сказав Шкіряк.

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За його словами, в Україні останнім часом дивним чином збігаються різні події.

"Питання загострення (ситуації) на фронті, фактично щоденні зухвалі атаки російсько-терористичних військ із застосуванням забороненої важкої артилерії, також сюди можна додати усім відомий «поп-парад», і виключати версію участі в цьому злочині російських спецслужб ми не можемо", - заявив Шкіряк.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув сьогодні вранці у центрі Києва внаслідок вибуху автомобіля. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в машині не було. Поліція попередньо кваліфікує вибух автомобіля як умисне вбивство.

Шеремет останні п’ять років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на радіо "Вести".