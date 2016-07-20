До Одеси літаком доставили поранених бійців АТО (фото)

В Одесу вчора, 19 липня, доставили 10 бійців, поранених в зоні проведення антитерористичної операції.

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело у Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону (Одеса), в даний заклад доставили близько 15 військовослужбовців, які прибули літаком. З них 10 – поранені, решта – терапевтичні хворі.

«У всіх десятьох в основному мінно-вибухові поранення, троє – в дуже важкому стані, вони відразу поміщені в реанімацію. У них травматична ампутація кінцівок, ушкодження очей», - зазначив співрозмовник агентства.

В основному всі прибулі бійці отримали поранення в районі населених пунктів Авдіївка та Піски.

Як повідомляв УНІАН, за добу бойовики 78 разів відкривали вогонь по підрозділам сил АТО. В результаті загинули 7 українських військовослужбовців, ще 14 було поранено.

Начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко запевнив, що реакція на загибель українських військових у зоні АТО буде адекватною.