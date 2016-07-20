Мін’юст відкриє всі свої реєстри для НАЗК

Як передає кореспондент УНІАН, документ підписали міністр юстиції Павло Петренко та голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак.

За словами Петренка, меморандум передбачає об’єднання зусиль щодо підключення НАЗК до всіх без виключення реєстрів, якими оперує Міністерство. "Це дуже важливий крок, тому що насправді, щоб ефективно відбувалися превенція і моніторинг діяльності і життя державних службовців, у агентства повинен бути інструмент у вигляді доступу до всіх реєстрів Міністерства юстиції", - сказав міністр.

Він додав, що мова йде, зокрема, про реєстр даних нерухомості, бізнесу, довіреностей, антикорупційний реєстр.

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"Так само – електронна система декларування, яка оперується НАЗК, яка буде запущена найближчим часом, вона є ефективною, коли синхронізується з тими реєстрами, які є в Міністерстві юстиції і інших органах державної влади", - наголосив Петренко та запевнив, що його відомство всіляко сприятиме НАЗК щодо оперування вказаними реєстрами.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня минулого року відбулося підписання меморандуму про співпрацю та обмін інформацією між Міністерством юстиції, Національним антикорупційним бюро та Міністерством внутрішніх справ з метою консолідації зусиль в частині попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень.