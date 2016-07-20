Одеса представила власне промо-відео до "Євробачення 2017" (відео)

В Одесі показали презентаційний ролик до "Євробачення 2017". Вже першого серпня стане відомо, яке місто прийматиме музичну першість наступного року, повідомляє ТСН.ua.

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"У майже півторахвилинному відео показано найвидатніші місця приморського міста, зокрема, відомий чи не на увесь світ Оперний театр", - йдеться в повідомленні.

Ролик не має звукового супроводу, однак яскрава "картинка" говорить сама за себе. Особливу атмосферу промо-відео створили морські краєвиди.

Зауважимо, що Дніпро представило презентаційний ролик до "Євробачення 2017".

Втім, на думку Джамали, Одеса буде дуже вдалим вибором для проведення музичної першості наступноріч.